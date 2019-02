Szwedzi podnoszą wiek emerytalny

Reforma systemu emerytalnego w Szwecji, której kształt został uzgodniony przez partie z obu stron sceny politycznej w tym kraju, zakłada stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego w Szwecji od przyszłego roku.

Podwyższenie wieku emerytalnego jest uzasadniane tym, że mieszkańcy Szwecji "żyją dłużej i cieszą się lepszym zdrowiem".

Zgodnie z propozycją minimalny wiek emerytalny zostanie podniesiony w 2020 roku z 61 do 62 lat. Jednocześnie z 67 do 68 lat zostanie podniesiony wiek prawa do zachowania zatrudnienia (tzw. LAS age) mimo osiągnięcia wieku emerytalnego.

- Widzimy problem, który polega na tym, że ludzie, którzy chcą nadal pracować, nie mogą tego robić. Damy ludziom możliwość dalszej pracy - mówi Mats Persson, polityk Liberałów - partii popierającej reformę emerytalną.

W 2023 roku wiek emerytalny zostanie podniesiony do 63 lat, a wiek prawa do zachowania zatrudnienia - do 69. Wiek otrzymywania gwarantowanej emerytury minimalnej, przysługującej każdemu Szwedowi, niezależnie od ilości odprowadzonych przez niego składek, zostanie podniesiony z 65 do 66 lat.

W 2026 roku minimalny wiek emerytalny zostanie podniesiony do 64 lat, a minimalną emeryturę gwarantowaną będzie można otrzymywać po ukończeniu 67 lat.

Średni wiek osiągany przez mężczyzn i kobiety w Szwecji wynosi obecnie 82 lata.