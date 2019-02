Rosja: USA chcą, by wygasł kolejny traktat nuklearny AFP

Wiceszef MSZ Rosji, Siergiej Riabkow oskarżył USA o to, że Waszyngton odmawia negocjacji na temat przedłużenia układu New START (dwustronny traktat w sprawie środków zmierzających do dalszej redukcji i ograniczenia zbrojeń strategicznych) i zamierza pozwolić, aby wygasł on w 20221 roku.