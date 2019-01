Warszawa: Rafał Trzaskowski interweniuje ws. wpisu wicedyrektora Muzeum Warszawy

Rzecznik stołecznego ratusza Kamil Dąbrowa poinformował, że prezydent Rafał Trzaskowski spotka się jutro z dyrektorem Muzeum Warszawy. Rozmowa będzie dotyczyła wpisu, który wicedyrektor muzeum zamieścił na Facebooku.

Jarosław Trybuś opublikował wczoraj na swoim profilu na Facebooku grafikę, która przedstawiała czarny nóż. Rękojeść noża tworzyła profil twarzy prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Wpis został skrytykowany przez internautów. Autor swój wpis usunął.

Co udostępnia Jarosław Trybuś, wicedyrektor Muzeum Warszawy ds. merytorycznych.



Czekam na reakcję dyrektor Muzeum Warszawy oraz @trzaskowski_ w ramach walki z 'mową nienawiści'.https://t.co/NcZEOeWZQ5 pic.twitter.com/rJgQ3glHAB — Michal Pretm (@michalpretm) January 20, 2019

Interwencji ze strony prezydenta Rafała Trzaskowskiego chciał miejski radny Sebastian Kaleta. "Panie Prezydencie. Deklarował Pan walkę z mową nienawiści. Ma Pan idealną okazję, bo sprawa dotyczy wicedyrektora Muzeum Warszawy, czyli placówki miejskiej. Jakie działania podejmie Pan w tej sprawie?" - napisał na Twitterze.

Dziś na profilu Trybusia ukazały się przeprosiny. "Winien jestem przeprosiny wszystkim, których dotknąć mogła zszerowana przeze mnie wczoraj grafika opublikowana na profilu The Culture of The Poster" - napisał wicedyrektor Muzeum Warszawy.

Rzecznik ratusza Kamil Dąbrowa poinformował natomiast, że jutro spotka się z dyrektorem Muzeum Warszawy. "Wymagając od innych, wymagamy też od siebie. W instytucjach Warszawy brutalizacja języka debaty publicznej nie pozostanie bez konsekwencji. Dlatego w poniedziałek 21.01 rano prezydent Trzaskowski spotka się z dyrektor Muzeum Warszawy ws. publikacji J. Trybusia na FB" - napisał na Twitterze.