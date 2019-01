Syn Trumpa porównał mur na granicy do ogrodzenia w zoo

Syn Donalda Trumpa, Donald Trump junior, porównał na Instagramie mur, jaki jego ojciec chce zbudować na granicy między USA a Meksykiem do ogrodzenia w zoo.

"Wiecie dlaczego możecie cieszyć się wizytą w zoo? Ponieważ mury się sprawdzają" - napisał Trump junior na Instagramie.

Immigrants as caged animals, from the First Son pic.twitter.com/nsAJRASvnM — Emily Jane Fox (@emilyjanefox) 9 stycznia 2019

Jego wpis wywołał oburzenie internautów. Komentator CNN Van Jones podkreślił, że gdyby Trump junior miał "choć trochę wrażliwości w tego typu sprawach, rzeczą, której by nie robił, byłoby porównywanie ubogich Latynosów i metysów do zwierząt w zoo".

Z kolei reżyser i scenarzysta, Larry Charles, skomentował wpis Trumpa juniora na Twitterze słowami, iż "kiedy Donald Trump upadnie, będzie niczym więcej niż tylko skazańcem odsiadującym wyrok za zdradę w klatce, za murem".

W USA trwa obecnie częściowe "zamknięcie rządu" w związku ze sporem Trumpa z Demokratami w Izbie Reprezentantów o ponad 5 mld dolarów, które Trump chciałby otrzymać na budowę muru na granicy z Meksykiem. Zbudowanie takiego muru, który miałby zablokować napływ nielegalnych imigrantów do USA, było jedną z głównych obietnic wyborczych Trumpa. We wtorkowym orędziu do Amerykanów Trump podkreślał, że na południowej granicy USA trwa "kryzys humanitarny", który tylko budowa muru może zakończyć.

W efekcie sporu "zamknięcie rządu" trwa od 19 dni - w tym czasie część pracowników federalnych jest na bezpłatnych urlopach lub pracuje za darmo - a środowe negocjacje z przedstawicielami Kongresu zostały zerwane przez Trumpa.