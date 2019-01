Izrael wyda setki milionów na pompowanie wody z morza do morza Alexandermcnabb [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons

Cachi Hanegbi, minister współpracy regionalnej w izraelskim rządzie zapowiedział, że jest gotów do realizacji wartego wiele milionów dolarów izraelsko-jordańskiego projektu, w ramach którego woda z Morza Czerwonego będzie przepompowywana do Morza Martwego, by powstrzymać wysychanie tego ostatniego zbiornika wodnego.