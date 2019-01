Węgry: Opozycja zapowiada "rok oporu" wobec Orbána

Węgierskie partie opozycyjne zadeklarowały, że rok 2019 będzie "rokiem oporu" przeciwko konserwatywnemu premierowi Viktorowi Orbánowi. Na sobotę planowane są nowe antyrządowe protesty w Budapeszcie.

"Przysięgamy, że rok 2019 będzie rokiem oporu, zarówno w parlamencie, jak i poza nim, i zrobimy to dzięki jedności i współpracy wszystkich partii opozycyjnych" - zadeklarowała grupa polityków na konferencji przed parlamentem w stolicy Węgier.

Po "zawieszeniu broni" w okresie Bożego Narodzenia, partie opozycyjne, związki zawodowe i grupy obywatelskie planują w sobotę kolejny antyrządowy wiec. Mają nadzieję przyciągnąć dziesiątki tysięcy demonstrantów do Budapesztu, by manifestować przeciwko kontrowersyjnej ich zdaniem reformie prawa pracy.

nazywana przez przeciwników "ustawą o pracy niewolniczej" reforma zwiększyła liczbę nadgodzin, które mogą wymagać pracodawcy, z 250 do 400 godzin rocznie. Eksperci zauważają, że w praktyce może to oznaczać powrót Węgier do sześciodniowego tygodnia pracy. Dodatkowo nadgodziny mogą być rozliczane nawet w cyklu trzyletnim, a nie przez rok, jak dotychczas.

Rząd twierdzi, że nowe prawo jest potrzebne, aby zaradzić niedoborowi siły roboczej na Węgrzech i pozwoli tym, którzy chcą pracować więcej godzin, na zarabianie więcej.

Prezydent Węgier Janos Ader podpisał reformę tuż przed Bożym Narodzeniem, pomimo czasami gwałtownych protestów w stolicy i innych miastach.

Bertalan Toth, szef Partii Socjalistycznej, z zadowoleniem przyjął pokaz jedności lewicowych, liberalnych, ekologicznych i skrajnie prawicowych partii opozycyjnych, wyrażając jednocześnie żal, że "nie udało im się wykazać takiej solidarności podczas wyborów w kwietniu".

Przy 48 proc. głosów oddanych w wyborach na Fidesz, partię Orbána, ma ona dwie trzecie miejsc w parlamencie, czyli większość wystarczającą do zmieniania konstytucji.