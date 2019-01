Dwie lewe stopy. Wpadka na zdjęciu premiera Australii

Nowe zdjęcie australijskiego premiera Scotta Morrisona pojawiło się na jego stronie internetowej. Sztab polityka chciał ukryć zniszczone buty polityka, dlatego wstawił w to miejsce nowe. Jak się okazało, dwa lewe.

Błąd został szeroko wyśmiany przez internautów. Do sprawy odniósł się również sam premier. Powiedział, że nie prosił o to. Jeżeli ktoś chciał przerobić jego zdjęcie, powinien skupić się na włosach, a dokładniej ich braku.

Message to my Department (PM&C): I didn’t ask for the shoeshine, but if you must Photoshop, please focus on the hair (lack thereof), not the feet! ??

Here they are in all their glory - my footwear of choice whenever I can get out of a suit. pic.twitter.com/hKKUstnArq