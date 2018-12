Adam Bodnar: W sprawach o kontekście politycznym prokuratura nie jest bezstronna

- To był bardzo gwałtowny rok. Bardzo dużo się działo. Z jednej strony były sukcesy osób, które bronią praworządności, ale jest też stan pewnego zawieszenia. Bo nie wiemy, jak to dalej będzie wyglądało. Przez sukcesy mam na myśli oczywiście postanowienie TSUE oraz przyjęcie ustawy, która przywróciła sędziów SN oraz I Prezes Sądu Najwyższego - tak rok 2018 w sferze praworządności i sądowej podsumował w #RZECZoPOLITYCE dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.

- To był mocny sygnał, że 4 lipca I prezes Sądu Najwyższego pojawiła się w Sądzie, a prezydent nie ma siły politycznej, determinacji i nie ma kandydata, by wskazać osobę pełniącą obowiązki I prezesa. To był jeden z kluczowych momentów. Nie znalazł się żaden kandydat, a wszyscy sędziowie okazali wsparcie I prezes - mówił Adam Bodnar.

Rzecznik Praw Obywatelskich mówił też o skardze nadzwyczajnej. - Gdy chodzi o wyposażenie mnie w środki m.in. budżetowe jako RPO, by się skargą zajmować, to słyszę "nie, bo nie" od parlamentu. Kilka tygodni temu było dwa i pół tysiąca wniosków osób, które proszą o wniesienie skargi nadzwyczajnej. Staram się poważnie zajmować obowiązkami RPO, ale z pustego się nie naleje. Złożyłem do tej pory dwie skargi nadzwyczajne, a dwie są w przygotowaniu. Ale widzę, jak będzie 2019 r. Ja uważam, że na pewno opóźni się oczekiwania obywateli na odpowiedź mojego biura. - mówił Bodnar.

Rzecznik Praw Obywatelskich mówił też o działaniach prokuratury w ostatnich miesięcy. - Słowa pana ministra Zbigniewa Ziobry na temat rozzuchwalenia bandytów, którzy napadli na pana Kwaśniaka są niedopuszczalne z ust Prokuratora Generalnego. Mam niestety wrażenie, że w wielu sprawach, które mają kontekst polityczny prokuratura nie działa jako bezstronny strażnik praworządności. - mówił dr Adam Bodnar.

