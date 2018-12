Kamiński: Standard cesarza Bokassy - Sejm czeka na Kaczyńskiego

- O tym że Jarosław Kaczyński Polską rządzi wie każdy z widzów - mówił w TVN24 poseł klubu PSL-UED Michał Kamiński komentując fakt, że Jarosław Kaczyński wstrzymał uchwalenie przez Sejm ustawy rewolucjonizującej kontrolę pojazdów mechanicznych.

Po tym jak Sejm przyjął poprawki do projektu ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury, Kaczyński poprosił o przerwę i zaproponował zdjęcie projektu ustawy z porządku obrad. Zwołany przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego Konwent Seniorów podjął taką właśnie decyzję.

Projekt ustawy przewidywał m.in. wyższe opłaty dla kierowców, którzy za późno zgłoszą się na przegląd techniczny.

- Taktyka Kaczyńskiego będzie polegała na tym, to widać bardzo wyraźnie, aby obniżać napięcie - ocenił Kamiński nawiązując do kontrowersji jakie wzbudzała wśród kierowców ustawa w proponowanym kształcie.

- Kaczyński zdał sobie sprawę, choćby z powodu wielkiej emocji, która jest dziś wśród polskich obywateli wobec przestępstw pedofilii w polskim Kościele, że musi obniżać napięcie, bo napięcie może szkodzić PiS-owi. On będzie starał się zdejmować z agendy (kontrowersyjne0 tematy - od kierowców po aborcję. Tylko że on nie zapanuje nad swoim politycznym zapleczem - stwierdził Kamiński.

Dopytywany czy nie niepokoi go, że formalnie szeregowy poseł jest w stanie zatrzymać procedowanie ustawy przez Sejm Kamiński odparł, iż "nie będzie robił zarzutu, że Kaczyński interweniował i pozbawił Polskę złej ustawy".

- Dla mnie większym skandalem jest to że marszałek Sejmu przedłuża nam przerwy, bo my czekamy aż się pojawi w Sejmie Jarosław Kaczyński. To standard cesarza Bokassy (dyktator Republiki Środkowoafrykańskiej). Jest 9, 9:10, 9:20, 9:30, pojawia się Jarosław Kaczyński - i wtedy się wznawiają obrady polskiego Sejmu - mówił poseł PSL-UED.