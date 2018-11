Senator z USA: Trump należy do Putina i saudyjskiego księcia

Menendez skomentował w ten sposób serdeczne powitanie między Putinem a saudyjskim następcą tronu w czasie szczytu G20. Prezydent Rosji przybił z saudyjskim następcą tronu piątkę, co było szeroko komentowane w internecie.

That feeling when you own the President of the United States and can do whatever you want. pic.twitter.com/K1kamAVsPr