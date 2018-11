Poseł PiS: Czarnecki gra z władzą, a opozycja tańczy

- Leszek Czarnecki gra z władzą, a politycy opozycji tańczą w jego interesie - mówił w TVN24 poseł PiS Marcin Horała komentując sprawę tzw. afery KNF.

W poniedziałek "Gazeta Wyborcza" ujawniła, że Chrzanowski w czasie spotkania z właścicielem Getin Noble Banku Leszkiem Czarneckim, miał oferować mu przychylność w zamian za zatrudnienie przy restrukturyzacji banku wskazanego przez Chrzanowskiego prawnika. Prawnik ten miał za to - po restrukturyzacji - otrzymać wynagrodzenie prawdopodobnie, tak wynika z artykułu, w wysokości 1 proc. wartości banku, czyli ok. 40 mln złotych.



Po publikacji artykułu Morawiecki zapowiedział, że spotka się z Chrzanowskim, w towarzystwie ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego, gdy szef KNF w trybie pilnym wróci do kraju (przebywał w Singapurze). Chrzanowski najpierw zapowiadał, że sprawę wyjaśni i nie zamierza ustąpić, ostatecznie jednak podał się do dymisji.

- Tutaj nikt nic nie stracił i do niczego nie doszło. Być może jest tak, że była próba korupcji - mówił o sprawie KNF Horała, którego zdaniem nie można nazywać sprawy "wielką aferą".

Poseł PiS zarzucił też opozycji, że ta już w ośmiu sprawach domagała się powołania komisji śledczych w obecnej kadencji Sejmu. - Taka taktyka opozycji, by tyle komisji natworzyć, aby te prawdziwe afery PO się rozmyły - przekonywał.

O samym Czarneckim Horała mówił, że to "oligarcha, rejestrowany w dawnych czasach jako TW SB", który "prowadził grę z instytucjami państwa". - Jak one (instytucje państwa) go krzywdzą? Żądają, aby jego bank był bezpieczniejszy dla klientów, aby powiększył kapitał - mówił dodając, że Czarnecki nie chce tego zrobić i przez kilka miesięcy "prowadzi jakąś grę" z instytucjami dysponując nagraniem rozmowy z Chrzanowskim (odbyła się pod koniec marca).

Na problemy banku Czarneckiego zwracał też uwagę prezydencki minister Andrzej Dera. - Bank którego (Czarnecki) jest właścicielem ma poważne problemy. Nadzór finansowy jest po to, aby działać w tego typu sytuacjach - mówił dodając, że rozmowa Chrzanowskiego z Czarneckim "nie powinna tak wyglądać" i "dlatego pan Chrzanowski przestał być szefem KNF".

- Celem państwa jest wspierać przedsiębiorców, a nie ich wywłaszczać - replikowała liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, która oceniła, że mamy do czynienia z "grabieżą państwa za kurtyną".

Z kolei Jarosław Kalinowski z PSL zwrócił uwagę, że "nie mamy do czynienia ze zwykłą aferą". - Problem dotyczy zaufania do systemu finansowania w Polsce, dotyczy najważniejszej po NBP instytucji, która gwarantuje to zaufanie. To może się tragicznie skończyć - mówił.

- Wygląda na to, że mamy strukturę niemal mafijną: będziesz miał nadal bank, jeśli wpłacisz wysoki haracz - stwierdził również Kalinowski.