Koronawirus: do tych krajów mogą podróżować turyści

Państwa europejskie powoli otwierają się na turystów. Z pewnością będą to wakacje inne niż wszystkie. Deutsche Welle przedstawia z jakimi obostrzeniami muszą liczyć się podróżujący do Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Włoch, Francji, Hiszpanii, Grecji, Chorwacji, Bułgarii, Wielkiej Brytanii i Islandii.

Autobusy dalekobieżne znów jeżdżą po autostradach, Deutsche Bahn zwiększyła liczbę pociągów – turystyka krajowa w Niemczech powoli nabiera prędkości i można już podróżować ze względów turystycznych. Działają, choć z ograniczeniami, restauracje i ogródki piwne. Nie jest jeszcze pewne, kiedy europejscy turyści będą mogli podróżować do Niemiec.

Rząd w Berlinie od 15 czerwca ma przygotować wytyczne dla turystów z 31 krajów europejskich. Zamiast ostrzeżeń mają to być indywidualne dla każdego kraju wskazówki dotyczące podróży. Oprócz 26 krajów partnerskich w UE chodzi także o Wielką Brytanię, Islandię, Norwegię, Szwajcarię i Liechtenstein. 3 czerwca rząd federalny planuje przyjęcie odpowiedniego dokumentu.

Złagodzenie restrykcji dotyczy obywateli dziesięciu państw UE: Austrii, Niemiec, Słowenii, Czech, Słowacji, Polski, Węgier, Litwy, Łotwy, Estonii. W przyszłości podróżujący z tych krajów będą musieli jedynie wyjaśnić na granicy, dokąd podróżują i jak ich kontaktować. Powinno to umożliwić ich odnalezienie, gdy w otoczeniu pojawią się nowe infekcje koronawirusem.

Bułgaria

Przygotowuje się do sezonu letniego zgodnie z wymogami w czasach pandemii. Przypadków COVID-19 było w tym kraju stosunkowo niewiele. Sezon letni dla zagranicznych turystów powinien rozpocząć się najpóźniej 1 lipca. Na plażach leżaki są już rozstawione przy zachowaniu większych odstępów. Hotele przyjmują turystów krajowych. Turystyka Bułgarii zależy jednak od lotów międzynarodowych, co do których nadal nie ma jasności.