Michał Szułdrzyński: O świecki charakter świąt

A czy Państwo zadbali już, by ich wigilia nie miała przesadnie religijnego charakteru? Pytam całkiem poważnie, bo w tym roku do tradycyjnego już tropienia religijnej propagandy dołączył nowy element.

Zdążyliśmy się przyzwyczaić, że to święta choinki i krasnala zwanego dla niepoznaki św. Mikołajem. Przyzwyczailiśmy się też, że szopki z motywami religijnymi wywołują oburzenie u postępowców, więc by nikogo nie urazić, otrzymujemy życzenia świąteczne bez wskazania, o jakie święta chodzi. Ale jesteśmy świadkami dalszych postępów postępu.

Początkowo myślałem, że to taki głupi żart, kiedy grupa lewicowych radnych Koalicji Obywatelskiej w stolicy protestowała przeciwko „religijnemu charakterowi wigilijnego spotkania w radzie miasta". Szybko się okazało, że to nowa forma walki o wolność w zniewalanym przez kaczyzm państwie. Przed świętami wyroiły się informacje o tym, że rodzice protestowali, ponieważ szkolne spotkania wigilijne miały zanadto religijny charakter. A więc – pomyślałem – przybliżyliśmy się do Europy, do prawdziwego wyzwolenia, do zachodnich standardów. Wreszcie wyszliśmy z tego wstrętnego zaścianka, w który wdepnęliśmy 1052 lata temu, gdy Mieszk...