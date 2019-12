Plansza z laleczkami materiały prasowe

Michał Zacharzewski

W przyszłym roku gra planszowa „Monopoly" będzie świętować swoje 85-lecie. Jak na staruszkę jest wyjątkowo żywotna i ma doskonały kontakt z młodymi ludźmi. Nie bez powodu – co roku do sklepów trafia co najmniej kilka jej nowych odsłon, najczęściej bazujących na popularnych markach bądź wprowadzających modyfikacje do sprawdzonego modelu rozgrywki.