Irena Lasota: Dwóch Shreków, Giuliani i przyszłość Donalda Trumpa

Izaak Babel jest autorem „Opowiadań odeskich", „heroikomicznej sagi opisującej życie mieszkańców żydowskiej dzielnicy Odessy – Mołdawanki". Granica między fikcją i rzeczywistością jest dosyć płynna – prototypem Bablowskiego bohatera, Beni Krzyka, był Miszka Japończyk, żydowski gangster z Odessy z (poprzedniego) przełomu wieków. O nim z kolei jest całkiem zabawny rosyjski serial „Życie i przygody Miszki Japończyka".

Mario Puzo jest oczywiście autorem powieści „Ojciec chrzestny", na podstawie której nakręcono słynny film pod tym samym tytułem. Kilka tygodni temu sąd federalny uznał Rogera Stone'a, przyjaciela i doradcę prezydenta Donalda Trumpa, za winnego składania fałszywych zeznań i onieśmielania świadków. To było raczej do przewidzenia. Ale sensacją było to, że sędzia zabroniła ławie przysięgłych oglądania którejkolwiek części „Ojca chrzestnego". Podobieństwa byłyby najprawdopodobniej zbyt uderzające.









W ogłoszonym właśnie przez Izbę Reprezentantów dokumencie „Trump–Ukraina. Raport ze śledztwa w sprawie impeachmentu" około 150 razy występują dwie postacie, jakby wymyślone przez naśladowcę Babla i Puzo: Lev Parnas i Igor Fruman. Obydwaj od dawna są obywatelami USA, obydwaj urodzili się w byłym Związku Sowieckim, Parnas właśnie w Odessie, Fruman w Kalinkowiczach w obwodzie homelskim. Obydwaj w dzieciństwie wyjechali do USA w ramach żydowskiej emigracji. Obydwa...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" PROMOCJA MIKOŁAJKOWA Tylko teraz: kwartalna e-prenumerata Pakiet Plus w cenie Podstawowego E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ