Tomasz Terlikowski: Zła teologia rodzi złą praktykę AdobeStock

Zła teologia, źle interpretowana doktryna prowadzić musi i niestety prowadzi do złej praktyki. To proste odwrócenie zasady, że ortodoksja (poprawne sławienie Boga) prowadzi do ortopraksji (poprawnego życia wiarą), sprawdza się na naszych oczach aż nadto dobrze. Poprawne rozumienie Kościoła i Jego świętości prowadzi do zachowań, które są wyrazem troski o Kościół, błędne ich rozumienie do korporacyjnej solidarności, która z obroną Kościoła niewiele ma wspólnego. Nie inaczej jest z rozumieniem władzy biskupiej czy godności sakramentalnego kapłaństwa. Poprawne ich rozumienie prowadzi do roztropnych działań, podczas gdy błędne do działania nieroztropnego, by nie powiedzieć wprost błędnego.