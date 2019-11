Przemysław Stippa: Desperacko szukamy wartości dodanej w teatrze Przemysław Stippa (na pierwszym planie) jako Hamlet w spektaklu Teatru Telewizji w reżyserii Michała Kotańskiego, wyemitowanym 28 października w TVP 1 Stanisław Loba/TVP SA

Teatr to cudowne oszustwo, magia, opowieść o człowieku. A my go przepełniamy chaotycznymi bodźcami i bieżączką polityczno-społeczną. Jeśli nie będziemy w stanie się zatrzymać, opowiedzieć widzowi historii, poniesiemy klęskę – mówi Piotrowi Zarembie aktor Teatru Narodowego Przemysław Stippa.