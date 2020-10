Marta Robin oskarżona. Mistyczka czy mistyfikatorka?

Jedna z najważniejszych postaci XX-wiecznego katolicyzmu Francuzka Marta Robin została oskarżona o fałszerstwa i kłamstwa. Może to oznaczać upadek mitu i rodzi wiele ważnych pytań o nasze podejście do znaków, charyzmatów, wizji i cudów.

Skandal wybuchł kilkanaście dni temu. Poważne dominikańskie wydawnictwo Le Cerf wydało książkę, znanego także w Polsce, karmelity bosego i badacza mistyki kobiecej o. Conrada De Meestera „La fraude mystique de Marthe Robin" (Mistyczne oszustwo Marty Robin). Praca jest efektem wieloletniego śledztwa poważnego uczonego, który dochodzi do wniosku, że część z wydarzeń czy znaków przypisywanych francuskiej sparaliżowanej mistyczce było zmyślonych. Ona sama nie tylko dokonywała plagiatów w swych pismach, ale również używała krwi od innych osób, by podkreślać swoje stygmaty (a może trzeba już mówić: „rzekome stygmaty"?), spożywała pokarmy, a nie żyła tylko Eucharystią, co było istotnym znakiem mającym potwierdzać jej nadprzyrodzone charyzmaty, czy wreszcie – nie była całkowicie niewidoma i całkowicie sparaliżowana, jak przekonywała ona i jej najbliższe otoczenie.

Ładunek oskarżeń był na tyle poważny, a autor na tyle wiarygodny – w końcu...

