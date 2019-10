Cieślik & Górski: Gliński czyta Tokarczuk na głos

Grzegorzowi Dyndało, a innym nie. I mają lepsze wyniki.

Ach, co to był za wieczór. Wszyscy wygrali. Pani Małgosia Kidawa-Błońska (gratulujemy ponad 400 tysięcy głosów), Prezes Jarosław, Władysław dwojga nazwisk (co udaje chłopa), Włodzimierz Iljicz Czarzasty, a nawet frakcja psychiatryczna pod wodzą Brauna-Korwina. I tylko pan Grzegorz siedział w kącie, cedząc przez zęby, że nie będzie w Warszawie Budapesztu. Jako miłośnicy węgrzynów i węgierek jesteśmy niepocieszeni.









No bo pomyślmy. PiS wygrał, ale nie tak bardzo, jak by chciał. PO niewiele straciła, PSL wszedł i nawet Kukiz się załapał. O narodowcach nie wspominając. Na lewicy reaktywacja SLD, a w Sejmie są i Zandberg, i chłopak Biedronia. Frekwencja jak za komuny. Krótko mówiąc, demokracja pełną gębą. I komu to zawdzięczamy Panu D'Hondtowi, który dzieli po równo mandaty. I panu Prezesowi, który wszystkich równo wk...

Może i troszkę przesadziliśmy, że wszystkich. PiS zyskał ponad dwa miliony głosów, a sam Jarosław też ćwierć miliona w Wa...

