Gen. Robert Spalding: Niegotowi na świat po pekińsku

Czeka nas o wiele większe wyzwanie niż zimna wojna. W Waszyngtonie następuje teraz przeklasyfikowanie naszych sojuszników w oparciu o to, jakie zajmują stanowisko w starciu z Chinami – mówi Jędrzejowi Bieleckiemu amerykański generał Robert Spalding, doradca Donalda Trumpa ds. Chin.

Plus Minus: Miała być krótka, piękna i zakończyć się zwycięstwem Ameryki. A tymczasem wojna handlowa z Chinami trwa nadal i nic nie wskazuje na to, by Pekin zamierzał pójść na znaczące ustępstwa. Donald Trump nie docenił siły Xi Jinpinga?

Tu nie chodzi o wojnę handlową, tylko o coś znacznie większego: powrót do demokratycznych zasad, które Ameryka starała się narzucić światu po II wojnie światowej. Gdy rozpadł się Związek Radziecki, uwierzyliśmy, że otwarty rynek wystarczy, aby demokracja i rządy prawa same stopniowo objęły cały glob. Nie zrozumieliśmy, co oznaczała masakra na placu Niebiańskiego Spokoju 4 czerwca 1989 r. – Komunistyczna Partia Chin pokazała, że nigdy na to nie pozwoli. Nie tylko wewnątrz kraju, ale też stopniowo będzie osłabiać system oparty na zachodnich wartościach poza swoimi granicami. Ameryka i szerzej Zachód wcale zresztą nie wymagały od Chin wywiązywania się z zobowiązań podjętych w ramach międzynarodowych organizacji współpracy gospodarczej...

