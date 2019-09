Zbyszko Zaborowski: Lewico, nie naśladuj Kaczyńskiego i Schetyny

Nasze społeczeństwo jest nieco bardziej konserwatywne niż średnia europejska i w niektórych sprawach ?lewica wychodzi za bardzo do przodu. Ale trzeba kolegów docenić, że podjęli trud zjednoczenia - mówi Zbyszek Zaborowski, były śląski lider SLD.

Plus Minus: Od 1993 r. przez 18 lat zasiadał pan w Sejmie. Obserwował pan wzloty i upadki Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

1993 rok to był akurat nasz wzlot, czas dużego entuzjazmu. Po raz pierwszy zdobyliśmy władzę. Nasza ówczesna wygrana była pewną niespodzianką wyborczą, spowodowaną wysokimi społecznymi kosztami transformacji ustrojowej i gospodarczej, ale także podziałami na polskiej prawicy oraz pewnymi decyzjami podjętymi przez Sejm I kadencji pod koniec jego urzędowania.

Co pan ma na myśli?

Zmiany w ordynacji wyborczej – wprowadzenie 5-proc. progu wyborczego dla partii i 8-proc. dla koalicji oraz przeliczania głosów na mandaty metodą D'Hondta, faworyzującą duże ugrupowania. To spowodowało, że sukces wyborczy SLD na poziomie niespełna 21 proc. poparcia, ?w połączeniu z wynikiem PSL ok. 15 proc. poparcia dał nam prawie konstytucyjną większość i doprowadził do przemodelowania sceny politycznej. Tak czy inaczej ?po czterech latach transformacji sukces SLD w wybor...

