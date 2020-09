Kanthak i Margot na kakao u Janion Fotorzepa, Magda Starowieyska

Mówić, że Maria Janion była postacią niedocenianą, to właściwie nic nie powiedzieć. Pamiętam, jak przed kilku laty otrzymałem zaproszenie na dwa jubileusze. Pierwsze dotyczyło pewnej gwiazdki serialowej, która wydała książkę o miłości. Drugie – jubileuszu Marii Janion. Skoro na jubileusz gwiazdki wynajęto pół eleganckiego hotelu, to na jubileusz Janion powinno się wynająć nie skromny dom literatury, jak to uczyniono, lecz Zamek Królewski, a może nawet Wawel. Tylko, czy pani profesor tego akurat by chciała? Już lepiej przyjęłaby sesje naukowe zorganizowane na Uniwersy-tecie Warszawskim, Gdańskim i Łódzkim, ale też Wileńskim, bo urodziła się przecież w podwileńskich Mońkach. Dokładnie 128 lat po Mickiewiczu.