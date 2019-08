Beznadzieja za gardło łapie materiały prasowe

Damian Piwowarczyk

"Zostaje w domu" – pisze Marcin Świetlicki w swym nowym tomie „Ale o co ci chodzi?", a czytelnik może mu wtórować: Tak, jesteśmy w domu. Poeta bowiem dociąża swoje wiersze rekwizytami, które znamy z jego poprzednich książek. Są tu spacery po zamęczonym turystami Krakowie. Jest surowa czułość dla całego świata i psa poety, któremu aplikuje leki na padaczkę. Są burze, dzwonki tramwajów, plamy na podłodze. Są postaci, które kiedyś były kolegami ze studiów, a dzisiaj są fantomami z mediów. Jest i Polska z jej upiorną rzeczywistością społeczno-emocjonalną. Do wierszy dochodzą rysunki Marcina Maciejowskiego, krakowskiego malarza, którego szkice, a to dialogują z wierszami, a to żyją swoim życiem, portretując codzienność obydwu twórców.