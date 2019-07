Jamnik z Wall Street

Zacznijmy od fabuły, która nawiązuje do tąpnięcia na światowych giełdach w październiku 1987 r. Plansza na początku serialu wprost ujawnia ambicje twórców. Czytamy, że w tytułowy poniedziałek nastąpił „największy krach w historii Wall Street i aż do dzisiejszego dnia nikt nie znał jego przyczyn. Serial stanowi opowieść o grupie outsiderów, która rzuciła wyzwanie starym wygom giełdowym i wskutek swych działań rozwaliła światowe rynki finansowe".

Zacznijmy od plusów, choćby dlatego, że jest w zasadzie tylko jeden, więc szybko pójdzie. To Don Cheadle (na zdjęciu drugi z prawej) jako Maurice Monroe stojący na czele serialowej parady oszustów. Aktor znakomity, kameleon, o niespotykanie szerokiej palecie aktorskich wcieleń. Potrafi zagrać wrażliwego chrześcijanina, który w obliczu ludobójstwa ryzykuje życie, by ocalić bliźnich („Hotel Ruanda"), ale też bystrego glinę walczącego z narkobiznesem („Traffic"), superbohatera („Kapitan Ameryka"), a nawet aktora porno („Boogie Nights"). Zdarzały mu się też klapy, jak projekt z 2016 r., w który zaangażował się jako producent, reżyser, scenarzysta i aktor – była to biografia słynnego jazzmana „Miles Davis i ja". Jednak bez dwóch zdań Cheadle to aktor znakomity i wciąż niedoceniony – jedna nominacja do Oscara w 25-letniej karierze to mało.