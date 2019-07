Robert Mazurek: List otwarty do Danuty Holeckiej Fotorzepa, Robert Gardziński

Wyrzuciła go z pokoju. Zwyczajnie oglądał telewizję, a matka do niego, że ma zmykać, bo to nie dla niego. W ten sposób moja jedenastoletnia progenitura została pozbawiona wiedzy o świecie. No, nie szarżujmy, raczej wiedzy o świecie „Wiadomości" – a świat to osobliwy – syna pozbawiono.