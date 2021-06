Michałowo. Pierwsza polska szkoła Disco Polo

Na Podlasiu disco polo jest tak popularne jak country w Ameryce, naturalne jak trawa na łące. Tutaj nie ma ono złych skojarzeń – uważa wiceburmistrz Michałowa. W tamtejszym liceum kształcą się przyszłe gwiazdy estrady.

W drodze do Michałowa już od Białegostoku prowadzą mnie przydrożne reklamy Pierwszej Szkoły Disco Polo utrzymane w tonacji różowozłotej, ze zdjęciem młodych ludzi przy mikrofonie. Na miejscu większe wrażenie robi drewniana zabudowa, zwłaszcza cerkiew św. Mikołaja z lśniącą złotem kopułą, aniżeli schowany za nią masywny Zespół Szkół – szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące, bo technikum z klasami rolniczą i mechaniczną upadło już dawno. Nie sposób się zresztą pomylić, gdyż na fasadzie wiszą wielkie banery z logo szkoły i hasłem: „Wygraj swoje marzenia w liceum w Michałowie". Co prawda w środku muzycznych śladów do tej pory brakowało, lecz po trwającym właśnie remoncie placówki to się zmieni. Oto podłoga na korytarzu będzie wykonana z płyt winylowych i CD zatopionych w pleksi; na parterze powstanie kawiarenka z eksponatami muzycznymi, w sam raz na kameralne koncerty i konkursy karaoke. W podziemiach już od jesieni działa profesjonalne studio nagrań, na które – instrumenty muzyczn...

