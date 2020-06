David Nott – lekarz wojenny. Tragedia dzieci Aleppo

Następnego dnia Abu Waseem poinformował mnie, że do M1 trafił brat tego chłopca z poważnym uszkodzeniem wątroby, ale niestety zmarł na stole operacyjnym. Mój przyjaciel był tym zupełnie zdruzgotany. Dlaczego sytuacja w Syrii tak bardzo się pogarszała? Kiedy miało się to wreszcie skończyć? Coraz bardziej mnie to dręczyło i oburzało.

Tydzień później otrzymałem wiadomość od Abu Mohammadaina; nadal pracował w M10. Wysłał mi zdjęcie małego chłopca, którego leczył. Materiał filmowy, na którym widać zakrwawioną twarz tego przerażonego i wstrząśniętego dziecka, obiegł później media społecznościowe i został pokazany niemal we wszystkich programach informacyjnych. Ten malec najwyraźniej nie wiedział, co się wokół niego dzieje. Miał dużą ranę ciętą głowy i krew obficie spływała po jego twarzy. Siedział samotnie w karetce i patrzył przed siebie nieobecnym wzrokiem. Nikt nie wiedział, co stało się z jego rodzicami.

W tamtym czasie największym zagrożeniem dla ludności Aleppo była broń chemiczna. Abu Waseem wspominał, że do szpitala zaczynały trafiać grupy pacjentów po atakach z użyciem chloru. Oddział ratunkowy szpitala był wypełniony po brzegi, a personel nie dysponował wystarczającą liczbą masek i butli tlenowych, żeby wszystkim pomóc. W rezultacie dwóch pacjentów zmarło. Chlor reaguje z wodą, tworząc kwas solny. Jeśli dostanie się do dróg oddechowych, rozpuszcza płuca ofiary.

W marcu 2016 roku wziąłem trzy tygodnie urlopu, by pojechać do znajdującego się tuż przy tureckiej granicy małego szpitala w Reyhanli. Pacjentom z Syrii wolno tam było przekraczać granicę, by uzyskać w placówce pomoc medyczną. Wiele tamtejszych przypadków wzruszało mnie do łez, nawet podczas badań w izbie przyjęć. Ze względu na Molly (córka autora – red.) jeszcze bardziej angażowałem się w pomoc dzieciom. Pewna mała dziewczynka, która kilka miesięcy wcześniej ucierpiała w ataku bombowym, uległa tak poważnym poparzeniom, że straciła obydwie ręce, a jej twarz była strasznie okaleczona. Rodzice przywieźli ją do przychodni w wózku ocienionym parasolem, żeby nikt nie mógł jej zobaczyć, i pokazali mi jej zdjęcie zrobione przed nalotem. Wyglądała na nim jak Molly. Myślałem, że pęknie mi serce.

Chirurgia twarzowo-szczękowa

Pod koniec sierpnia 2016 roku Abu Waseem skontaktował się ze mną, prosząc o pomoc przy operacji pacjenta, który doznał poważnego uszkodzenia twarzy podczas wybuchu bomby beczkowej. Był to trzydziestopięcioletni mężczyzna, ojciec trójki dzieci, którego kilku najbliższych przyjaciół zginęło na skutek tego samego ataku. Jego usta i dolna część twarzy zwisały bezwładnie, a ryzyko infekcji było bardzo wysokie. Miejscowi lekarze zrobili wszystko, co było w ich mocy, zastanawiali się jednak, czy mógłbym im pomóc zrekonstruować szczękę pacjenta. Ku mojemu zaskoczeniu w szpitalu M10 zainstalowano urządzenie do tomografii komputerowej i przez aplikację WhatsApp wysłano mi wykonane nim zdjęcia twarzy mężczyzny.

Pokazałem je kilku kolegom specjalizującym się w chirurgii twarzowo-szczękowej. Pacjentowi pozostały tylko gałęzie żuchwy wystające ze stawów skroniowo-żuchwowych, łączące kości żuchwowe z czaszką.

Jak to zwykle bywa, każdy z lekarzy, których o to pytałem, miał inną opinię, choć szczerze mówiąc, był to wyjątkowo trudny przypadek. Niektórzy twierdzili, że rekonstrukcja jest niemożliwa. Inni sugerowali, że operacja może się powieść tylko z wykorzystaniem płata wolnego z nogi wraz z kością. Takie rozwiązanie wymagałoby pracy pod mikroskopem i połączenia wszystkich drobnych naczyń krwionośnych. Ja zaproponowałem użycie metalowej płytki, wygiętej w półokrąg i przymocowanej śrubami do ocalałych fragmentów kości, która uzupełniłaby zarys żuchwy. Aby odbudować dno jamy ustnej, płytkę należałoby następnie pokryć mięśniem, a ten z kolei przeszczepem skórnym, czyli wolnym płatem skórno-mięśniowym, z którego zostałby uformowany przód twarzy. Taki zabieg to bardzo skomplikowane przedsięwzięcie, nawet w idealnych warunkach. My chcieliśmy dokonać rzeczy niesłychanej i przeprowadzić operację częściowo zdalnie. Miałem instruować miejscowych lekarzy przez Skype'a, nie ruszając się z Londynu.

Postanowiliśmy, że spróbujemy wykorzystać płat wolny z mięśnia piersiowego większego, który jest zaopatrywany w krew przez tętnicę podobojczykową, a potem odwrócić go w taki sposób, aby pokryć nim odbudowaną żuchwę. Abu Waseem i jego koledzy byli bardzo podekscytowani tą perspektywą. Mieli tydzień, by przeszukać wszystkie szpitale w Aleppo i znaleźć odpowiednią sterylną płytkę oraz śruby, a ja przesyłałem im w tym czasie jak najwięcej informacji na temat techniki, którą mieliśmy zastosować.

Dzień przed zabiegiem połączyliśmy się przez Skype'a, aby dogadać szczegóły. Otrzymałem wtedy potwierdzenie, że szpital dysponował dwoma jednostkami krwi do infuzji. Tak się złożyło, że program BBC „Newsnight" zwrócił się akurat do mnie z prośbą o komentarz do aktualnej sytuacji w Aleppo. Wspomniałem w nim, że właśnie zamierzałem nadzorować przez Skype'a odbywającą się tam skomplikowaną operację. Dziennikarze zgodzili się nagrać całą procedurę i pokazać światu, jak odważni i niezłomni są lekarze w oblężonym Aleppo.