Ręce do góry, pieniądze na stół

Dziki Zachód nie fascynuje dziś tak, jak jeszcze pół wieku temu, choć wciąż stanowi atrakcję. Kusi opowieściami o pojedynkach rewolwerowców, wielkich spędach bydła czy skokach na banki. Najnowsza planszówka wydawnictwa Nasza Księgarnia, zatytułowana „To jest napad!", przypomina inny aspekt ówczesnej rzeczywistości – grabienie pociągów. Wystarczy kwadrans, by przejąć aż sześć składów i zostać królem polowania.

Ta niepozorna gra karciana przeznaczona jest dla od dwóch do czterech graczy. Przejmują oni kontrolę nad dzikimi bandami złożonymi w całości z Indian, Meksykanów, kowbojów bądź dezerterów. Następnie biorą udział w serii emocjonujących ataków na pociągi przewożące popularne wówczas „towary": złoto, dynamit i pieniądze. Gracze co turę dobierają kolejne karty ze swoich talii, zyskując w ten sposób ludzi od czarnej roboty. Mogą ich sobie „zaoszczędzić" na kolejny atak albo posłać w bój o konkretny wagon. Muszą jednak zebrać naprawdę silną bandę. To w końcu Dziki Zachód. Ładunek bierze ten, kto skuteczniej postawi się rywalom.







„To jest napad!" nie jest produkcją skomplikowaną. Jej zasady można spokojnie wyłożyć ośmiolatkowi, a przy okazji nauczyć go sprawnie liczyć. Rozgrywka jest dynamiczna i pozwala psuć rywalom szyki. Niestety, z reguły szybko ponosi się tego konsekwencje. Warto wspomnieć, że to kolejna zachodnia produkcja, która ukazuje s...

