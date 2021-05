Paweł Łatuszka: Łukaszenko liczy się tylko z silnymi

Plus Minus: W ostatnią niedzielę na Białorusi uprowadzono samolot pasażerski lecący z Aten do Wilna, podrywając w tym celu nawet myśliwiec. Dlaczego władze użyły aż takich środków, by wsadzić za kraty 26-letniego opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza?

Aleksander Łukaszenko nigdy nie pogodzi się z krytyką i odmiennym od jego punktem widzenia, a swoją politykę na Białorusi uważa za jedyną słuszną. Poza tym wielokrotnie mówił, że rozliczy wszystkich, którzy wystąpili przeciwko niemu. Z kolei szef KGB generał Iwan Tertel mówił, że historia Białorusi pokazuje, że funkcjonariusze bezpieczeństwa i MSW znajdą i ukarzą każdego, kto występuje przeciwko państwu. A kilka tygodni temu wiceszef MSW Mikałaj Karpiankou mówił w stacji rządowej, że znajdą każdego, nawet za granicą. Tym samym zadeklarował gotowość do dokonania aktów terroryzmu. Zatrzymując Ramana Pratasiewicza, realizują więc swoje zapowiedzi. Ostatnio wiceszef komisji zagranicznej białoruskiego parlamentu Siarhej Hajdukiewicz nawet apelował, by mnie aresztowano, wsadzono do bagażnika i wywieziono na Białoruś. To wszystko wpisuje się w logikę Łukaszenki, który osobiście grozi swoim oponentom i te groźby spełnia.

W odpowiedzi na to Unia Europejska zamknęła niebo dla państwowych białoruskich linii lotniczych. Zapowiedziano kolejne personalne sankcje. Mówi się o sankcjach gospodarczych, ale na razie konkretów brak. To powstrzyma Łukaszenkę?

Myślę, że to, co się stało w niedzielę, było w jakimś sensie następstwem braku aktywnej polityki Unii Europejskiej wobec Białorusi. Zbyt wiele było słów, apeli, wyrazów zaniepokojenia i wyrazów głębokiego zaniepokojenia, ale brakowało czynów. Zachód nie uświadamia sobie tego, że ma do czynienia z wojskową dyktaturą, która jest gotowa do zabijania. Już w sierpniu reżim pokazał, że jest gotów do ostrych represji i tylko ktoś mocny może stawić mu czoło. Łukaszenko nigdy nie zdecyduje się na żadne rozmowy czy mediacje, jeżeli będzie odczuwał przewagę nad swoimi rozmówcami. Wykorzystał ostatnie miesiące, by stłumić masowe protesty, ale nie odmienił poglądów ludzi. Z niezależnych sondaży wynika, że ponad 80 proc. Białorusinów wciąż nie uważa go za prezydenta. Chcą jego odejścia. Przyśpieszyć to mogą jedynie skuteczne sankcje wobec reżimu, które pomogą Białorusinom zmienić sytuację w kraju. Zakaz lotów do UE białoruskich linii lotniczych będzie różnie odebrany przez społeczeństwo Białorusi. Ale warto zaznaczyć, że to wina Łukaszenki. To on izoluje społeczeństwo, bo zamknął granice lądowe już osiem miesięcy temu. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiedziała poszerzenie sankcji personalnych i wprowadzenie sankcji gospodarczych, będziemy czekali na konkrety.

Europejscy politycy mówią jednak, że chcą uniknąć sankcji gospodarczych, które uderzyłyby w zwykłych Białorusinów.

Pojawia się więc pytanie do Unii Europejskiej, czy jest w stanie wykorzystywać narzędzia, którymi dysponuje, by pomóc Białorusinom w ich dramatycznej sytuacji? Na Białorusi wystarczy powiedzieć jedno słowo, by trafić za kraty albo zostać zabitym. Mamy już około 1 tys. osób przebywających w więzieniach z powodów politycznych. Łukaszenko już nawet podpisał rozporządzenie, w którym zezwolił funkcjonariuszom milicji strzelać do demonstrantów; nie będą ponosić za to odpowiedzialności. Tylko w ostatnim tygodniu ponad 30 Białorusinów z powodu swojej działalności politycznej usłyszało wyroki od ośmiu miesięcy do 11 lat pozbawienia wolności, a w więzieniu zmarł jeden z liderów protestów na prowincji opozycjonista Witold Aszurak. W ubiegłym tygodniu zamknięto największy portal informacyjny w kraju tut.by, a ostatnio doszło już do wymuszenia lądowania samolotu. Unia Europejska powinna odpowiedzieć przede wszystkim sobie na jedno pytanie – czy jest gotowa do działania w tej sytuacji? Białorusini są gotowi do życia przez jakiś czas w warunkach sankcji, aby zmieniła się sytuacja polityczna w kraju. Aż 64 proc. ankietowanych w systemie Głos (białoruska niezależna inicjatywa społeczna – red.) opowiedziało się za odłączeniem kraju od systemu rozliczeń finansowych SWIFT. Bo co mają robić ludzie, którzy doznali represji albo stracili bliskich? A co mają robić rodziny więźniów politycznych? Unia Europejska musi działać.

Z drugiej strony jest Władimir Putin, który od miesięcy deklaruje poparcie dla reżimu Łukaszenki. Są takie opinie, że im gorsze będą relacje Mińska z Zachodem, tym łatwiej będzie Rosji wchłonąć Białoruś.

Uważam, że rosyjska polityka zagraniczna popełnia wielki błąd. Kreml nie stanął po stronie narodu białoruskiego podczas masowych protestów w sierpniu, Rosja nie zareagowała też w żaden sposób na represje i zabójstwa protestujących. Białorusini są rozczarowani działaniami Kremla. Również z powodu trwających tajnych rozmów na temat tzw. głębszej integracji obu państw oraz niejawnych map drogowych dotyczących różnych dziedzin tej integracji. To podważyło zaufanie Białorusinów do kierownictwa Rosji.

Obecne stan relacji władz w Mińsku z Zachodem Rosja może wykorzystać. Zwłaszcza że saldo wizerunku Łukaszenki na arenie międzynarodowej jest poniżej zera, nikt już nie chce mieć z nim do czynienia. Nawet Kazachstan odwołał loty swoich linii lotniczych z Ałmaty do Mińska, a prezydent tego kraju nie chciał zaprosić Łukaszenki, gdy ten niedawno latał do Azerbejdżanu. To wszystko pokazuje, że białoruski dyktator znalazł się w izolacji międzynarodowej. Putin więc otrzymuje dodatkowe narzędzia wpływu na niego. Ale ciągle powtarzam politykom europejskim, że Łukaszenko nie jest gwarantem niepodległości Białorusi. Niepodległość naszego kraju gwarantowałaby demokracja, wolne wybory prezydenckie i parlamentarne.