Niewygodny bagaż Rafała Trzaskowskiego Rafał Trzaskowski energicznie rozpycha się na opozycyjnej scenie, zdominowanej ostatnio przez Szymona Hołownię i Władysława Kosiniaka-Kamysza (Rybnik, 17 maja, spotkanie z samorządowcami) Reporter, Dominik Gajda

W tych wyborach walka toczy się także o to, jakie oblicze będzie mieć opozycja. Dobry wynik Rafała Trzaskowskiego, który właśnie wszedł do gry, nadałby jej rys liberalny. Czy anty-PiS jest na to gotowy?