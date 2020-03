Mózg zostawmy w spokoju

Jeśli człowiek wzrasta ze sztuczną inteligencją, to czy ona trwale go kształtuje? – zastanawia się filozof i futurolog Aleksandra Przegalińska (na zdjęciu podczas nagrywania telewizyjnego programu o SI)

Aplikacja głosowa Alexa sprawiła, ?że dzieci wołają „Alexa! Order a pizza!" nie tylko do urządzenia – w podobny sposób zwracają się do rówieśników. Często traktują ich jak urządzenia elektroniczne.

Przyszłość sztucznej inteligencji nie będzie oznaczać kontaktu ludzi z zimnymi maszynami wyciągniętymi z antyutopijnych wizji, które dzisiaj generują Hollywood i Netflix jako główny komunikat o sieciach neuronowych. Wierzę, że zamiast potworów będziemy mieć do czynienia z systemami w jakiś sposób zharmonizowanymi z człowiekiem. Dojdziemy do technologicznej symbiozy, do współistnienia krzemu i białka, rozumianego jako podstawowy budulec ciała. Nawet jeśli będą to systemy hybrydowe, rekomendowane przez transhumanistów, i tak będą one stanowić pozytywne przekroczenie możliwości człowieka. Nie chcę, aby ludzkość podążała drogą zaproponowaną przez Elona Muska, który ogłosił: „Albo tak, albo wcale". W jego wizji chodzi o absolutną integrację nas, ludzi, ze sztuczną inteligencją. Z tej fuzji powstaje nadczłowiek. Tej nowej ideologii technokratycznej nie można odrzucić. Nie ma alternatywy – wizja nie przedstawia drugiej, niezależnej ścieżki, takiej, że SI rozwija się swoją drogą, a ludzie s...

