Bartłomiej Biskup: Możliwe, że to schyłek hegemonii PO i PiS

Ludzie być może woleliby, żeby w Polsce obowiązywało bardziej liberalne prawo aborcyjne albo bardziej restrykcyjne, ale wiedzą, że w razie czego wsiądą w samochód lub autokar i pojadą za granicę. Dlatego sprawa aborcji nie będzie tak długoterminowo istotna. Stosunek partii politycznych do Kościoła może być ważniejszy niż stosunek do aborcji - mówi dr hab. Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

Plus Minus: Czy mi się wydaje, czy też PiS ostatnio przesunął się na prawo sceny politycznej, Platforma Obywatelska na lewo i uprzejmie zrobiły miejsce w centrum dla Szymona Hołowni? Czy na naszych oczach kończy się wieloletnie zwarcie PO i PiS oraz podział na Polskę liberalną i solidarną?

Nie stawiałbym jeszcze krzyżyka na tym podziale. Choć rzeczywiście inny jest dzisiaj stan społeczeństwa niż w 2005 roku, kiedy ten podział został zarysowany. Społeczeństwo się wzbogaciło i znajduje się w innym miejscu. Mamy też inne postawy wyborców. Dotychczas scena była spolaryzowana, a głównymi beneficjentami owego sporu były PO i PiS. Radykalizacja postaw się jeszcze pogłębiła, co wiedzieliśmy jesienią 2020 roku, ale nie działa już na rzecz ani Platformy, ani PiS. A wynika to z wprowadzenia do obiegu publicznego nowych tematów. Zatem nie wykluczam, że jesteśmy w schyłkowym okresie hegemonii PO-PiS na scenie politycznej. Choć cezurą kończącą będzie dopiero rok 2023, kiedy odbędą si...

