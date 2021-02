Jean-Pierre Lasota: Czarna dziura groźna tylko z bliska Kwazar Poniua’ena został odkryty w czerwcu 2020 i jest najodleglejszym znanym obiektem we Wszechświecie. Znajduje się w nim czarna dziura o masie przekraczającej miliard mas Słońca International Gemini Observatory

Jeśli ciemna materia istnieje, a ciągle nie ma na to bezpośredniego dowodu, ustalenie, czym jest, wiązać się będzie z rozszerzeniem standardowego modelu cząstek elementarnych. Jeśli jej nie ma, będziemy musieli sięgnąć do nowej fizyki, i to dopiero będzie frajda – mówi Jean-Pierre Lasota, francusko-polski astrofizyk.