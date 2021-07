Szpital jak z obrazka

Seriale medyczne mają niemal tyle samo lat co telewizja. Swój triumfalny pochód przez małe ekrany rozpoczęły w 1951 roku, kiedy to serca nielicznych wówczas widzów podbił przygotowany przez stację CBS „Szpital miejski". Wcześniej, jeszcze przed wojną, publiczność ekscytowała się kinowymi produkcjami opowiadającymi chociażby o doktorze Kildarze. Wszystkie te produkcje łączyło idealizowanie zawodu lekarza, promowanie regularnych badań kontrolnych, a także oswajanie publiczności ze śmiertelnymi bądź przewlekłymi chorobami.

Dziś mamy „Szpital New Amsterdam", produkcję amerykańskiego kanału NBC, którą od niedawna mogą oglądać również abonenci Netfliksa. W Polsce dostępne są dwa sezony (za oceanem o dwa więcej), łącznie 40 długich odcinków. Cieszą się ogromnym zainteresowaniem. To jeden z najpopularniejszych tytułów pierwszej połowy tego roku, absolutny przebój i dowód na to, że seriale medyczne mimo 70 lat na karku wciąż mają wielu fanów.

Tytułowy Nowy Amsterdam to fikcyjny szpital w Nowym Jorku, wzorowany na najstarszym w Ameryce Bellevue Hospital. Przejmuje go nowy dyrektor doktor Max Goodwin i w ramach pierwszej decyzji zwalnia niemal wszystkich kardiochirurgów. Rozpoczyna swoje rządy od rewolucyjnych zmian, które mają uczynić z tej placówki miejsce przyjazne przede wszystkim dla pacjentów, profesjonalne, ale i ludzkie, rozumiejące chorych. To spore wyzwanie, zwłaszcza że Goodwin ma też problemy natury osobistej. Nie układa mu się z ciężarną żoną, w dodatku ukrywa prze...

