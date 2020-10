Robert Górski & Mariusz Cieślik: Jarosław Jaruzelski i Iljicz Czarzasty

Stan wojenny w Pcimiu, chamstwo w Kątach Rybackich, prezydent w odosobnieniu, a dziewczyny robią sałatkę.

U nas poczują się państwo jak na salonach. Nikomu nie każemy wy... ani tym bardziej nikogo nie zamierzamy je... No, chyba że tych sk..., co ich mamy na myśli.

Żartujemy. Jako ludzie, którzy odebrali staranne wychowanie w grupie krasnali, wiemy, że nieładnie jest przeklinać. Pani w przedszkolu stawiała za to do kąta. Ale skąd wziąć tyle kątów, żeby tam postawić całe to przeklinające towarzystwo? Niech jadą do Kątów Rybackich!!!

Co winne Kąty Rybackie? Nic. Ale gdzieś to chamstwo odizolować trzeba. Chamstwu, jak mówi klasyk, „trzeba się przeciwstawić siłom i godnościom osobistom". Ucz się, Jasiu!

No bo co tu można więcej powiedzieć?! Że doszliśmy do takiego poziomu zdziczenia, że w internecie trwa nieustanny festiwal chamstwa? Że agresja jest wszechobecna, i to po obu stronach sporu? Że protestujący uważają, że mogą przerywać msze i bić policjantów?

Że część mediów szczuje ludzi na siebie? Że różni podejrzani osobnicy chcą teraz ucho...

