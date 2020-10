Dlaczego w USA chcą zlikwidować policję, obalić system?

„Polska policja długo pracowała na szacunek, zaufanie i poparcie społeczeństwa. Pojawiają się jednak głosy, że ten kapitał może dziś pójść na marne” – pisze Aneta Wawrzyńczak w najnowszym magazynie „Plus Minus”, sobotnio-niedzielnym wydaniu „Rzeczpospolitej”. Czy służba zda próbę, na jaką wystawiają ją trudne pandemiczne czasy? I czego właściwie od funkcjonariuszy oczekują Polacy: zdecydowanej reakcji na nieprzestrzeganie koronawirusowych obostrzeń, czy może wręcz przeciwnie – większego zrozumienia dla obywateli? Dlaczego w USA aktywiści ruchu Black Lives Matter żądają całkowitego rozwiązania policji? Czy to rzeczywiście policja jest odpowiedzialna za amerykańskie problemy, czy to w niej leży przyczyna? I jaka instytucja miałaby tę policję zastąpić? Jak podobne rewolucje wyglądały w przeszłości i do czego prowadziły? O tym piszą Bartosz Brzyski i Jan Tokarski.

Za to Michał Szułdrzyński rozmawia z Christopherem Wyliem, byłym dyrektorem ds. badań w firmie Cambridge Analytica, który ujawnił jej nadużycia. Dlaczego się na to zdecydował i jakie wnioski wyciągnął z tego skandalu? Jaką przyszłość szykuje nam postępująca algorytmizacja świata mediów społecznościowych i co to oznacza dla ludzkiej natury?



A w ramach innego tematu, który często poruszamy w „Plusie Minusie”, Katarzyna Nowicka, prawniczka i socjolożka z Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, przygląda się postępującej sekularyzacji, a dokładniej: dechrystianizacji Europy. I zastanawia się, czy kryzys demokracji liberalnej nie jest przypadkiem procesem, który będzie musiał doprowadzić do odczarowania świata chrześcijańskiego?



