Bogusław Chrabota: Jesteśmy technologicznie w malinach

Inną sprawą jest skala przedsiębiorstw: liderami IT, w tym AI są wielkie firmy, a nie państwa. Państwa mogą wspierać, pomagać, tworzyć odpowiednie środowisko prawne, ale liderami rozwoju są firmy. W Europie niemal nie ma firm nowej gospodarki o tej skali. W Polsce nie ma ani jednej, która miałaby kapitalizację na poziomie choćby jednej setnej Alibaby, Tencet, Microsoftu, Alphabet, czy Meta. O czym więc mówimy? Nawet jeśli nad Wisłą pojawia się indywidualny talent innowatorski, natychmiast zostaje wessany przez system opanowany przez gigantów.

Czy polscy politycy są w stanie pomóc technologii AI?

I co najważniejsze; w naszych realiach nie ma polityków, którzy zdecydowaliby się na wsparcie procesu tworzenia prywatnych, podkreślam prywatnych!, firm technologicznych, które stać byłoby na podniesienie rękawicy konkurencji ze światem. W tym celu potrzebne były takie zmiany jak np. pełne zwolnienia podatkowe dla firm inwestujących w rozwój, indywidualne reżimy podatkowo – składkowe dla firm kształcących ściągających z zagranicy fachowców, wsparcie kapitałowe państwa na poziomie miliardów euro (potrzeba stworzenia skali), mechanizmy uruchomienia R&D, szybka ścieżka wizowa dla wykwalifikowanych migrantów, etc. Proszę mi wskazać polityków (poza kilkoma nieliczącymi się krzykaczami z Konfederacji), którzy by się na to zgodzili. Nie zgodzą się, bo było by to rozregulowanie i tak nieefektywnych i równie bezwzględnych systemów fiskalnych i socjalnych.

Nie ma więc na to szans, by Europa podjęła pościg za światem. Proces jej skansenizacji zabrnął za daleko. Czym więc może być? Jak to skansen; oferować turystykę, niskiej jakości edukację akademicką (tu przez jakiś czas mamy jeszcze przewagę nad częścią świata) i zielone produkty rolne. Polska może być producentem wódki, parówek i malin. O ile oczywiście znajdą się ręce do pracy przy zbiorach tych ostatnich.

Ten autobus odjechał moi państwo i iluzje, że można do niego wsiąść są po prostu naiwne.