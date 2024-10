Gwiazda serialu "The Office" walczyła z rakiem

Jenna wcielała się w Pam w serialu emitowanym od 2005 do 2013 roku. Największą gwiazdą serialu był Steve Carrell, który grał menadżera regionalnego oddziału firmy Dunder Mifflin, Michaela Scotta. Serial był amerykańską wersją serialu BBC pod tym samym tytułem. Stał się jednym z najpopularniejszych amerykańskich sitcomów.



Gwiazda „The Office” do kobiet: Badajcie się, nie wykryłabym guza w czasie samodzielnego badania

Co roku w Wielkiej Brytanii raka piersi diagnozuje się u ponad 50 tys. osób. Jedna na siedem kobiet w Wielkiej Brytanii usłyszy taką diagnozę w ciągu życia – wynika z danych brytyjskiej Narodowej Służby Zdrowia. Co roku z powodu raka piersi na Wyspach umiera 11 tys. osób. W Polsce rak piersi co roku wykrywany jest u ponad 22 tys. osób, a ok. 5,5 tys. rocznie umiera z powodu tej choroby.



„Badajcie się, panie” - apeluje Jenna, która dodaje, że guz u niej był tak mały, że nie wykryłaby go podczas samodzielnego badania piersi.



Październik od lat uważany jest za miesiąc świadomości raka piersi. 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, którego symbolem jest różowa wstążka.