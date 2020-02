Co czyta elita i Oscary na rozdrożu

Oprócz tego o zbliżającej się Oscarowej gali. Czyli o nagrodach, które zmieniają się z roku na rok, choć można mieć duże wątpliwości, czy nadążają za jeszcze szybciej zmieniającą się kulturą. W miejsce literatury od dawna wchodzi kino, a kino coraz bardziej oddaje pola grą wideo – może nie warto narzekać, że tylko 37 proc. Polaków sięga po co najmniej jedną książkę w roku, skoro coraz więcej ma Netfliksa? A może właśnie trzeba narzekać, i to coraz głośniej – o tym w kolejnym odcinku podcastu „Posłuchaj, Plus Minus” dyskutują jego redaktorzy – Michał Płociński i Hubert Salik.

