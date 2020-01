Ctrl + ALT + Zapyl

Od pewnego czasu naukowcy straszą ludzi wizją świata bez pszczół. Podobno pasiastym owadom zagrażają powszechnie stosowane pestycydy, ale też i wirusy potrafiące mocno przetrzebić ich populacje. Nie mniejsze znaczenie ma wyniszczanie naturalnych siedlisk i zmiany klimatyczne. A jedynie 20 proc. roślin jest w stanie się rozmnażać bez pomocy owadów! Brak pszczół oznaczałby gigantyczny wzrost cen warzyw i owoców, a także pasz, co przełożyłoby się z kolei na skok cen mięsa. Wzrosłyby również ceny słodyczy, ubrań bawełnianych, a przestawienie się na rośliny wiatropylne oznaczałoby wielkie problemy dla alergików.

„Bee Simulator", gra polskiego studia VARSAV Game, nie opowiada o świecie bez roślin. Stara się jedynie pokazać – w nie do końca poważny sposób – ciężką pracę pszczół. Gracz trafia do ula i jako młoda, dopiero co narodzona, pszczółka uczy się latać. Potem bierze się za żmudną, codzienną harówkę. Podstawowe zadanie to zbieranie pyłku z kwiatów i przy okazji ich zapładnianie. Jednak na bohaterkę czeka też wiele niebezpieczeństw. Zagrażają jej osy, szerszenie i inne owady, z którymi można próbować walczyć.









Walki polegają na przyciskaniu odpowiednich guzików na padzie bądź klawiaturze. Podobnie działa mechanika tańca, który w świecie gry służy do komunikacji między poszczególnymi osobnikami. Mnóstwo emocji zapewniają wreszcie pościgi, podczas których trzeba przelecieć przez wielkie, unoszące się w powietrzu okręgi. Znacznie większym zagrożeniem niż inne owady dla pszczół są jednak ludzie i to wokół nich koncentruje się opowieść przygotowana prz...

