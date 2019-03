Rostowski: PiS bezczelnie ukradł pomysły PO Fotorzepa, Jerzy Dudek

- Znaczna część tej "piątki Kaczyńskiego", to znaczy trzynasta emerytura, 500 plus na każde dziecko, to jest część naszego (Platformy Obywatelskiej - red.) programu już od trzech lat - mówił w Onecie były minister finansów Jacek Rostowski.