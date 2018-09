Senator PO zawieszony. Chwalił Władimira Putina

Platforma Obywatelska zawiesiła w prawach członka partii senatora Macieja Grubskiego. Polityk w rozmowie z prorosyjskim portalem Sputnik chwalił Władimira Putina.

Senator Maciej Grubski w rozmowie z portalem Sputnik mówił o projekcie Nord Stream 2, polityce Stanów Zjednoczonych i prezydencie Władimirze Putinie.

– Jeżeli mamy kupować dzisiaj ropę czy gaz od Saudów czy Amerykanów, które są droższe niż ropa i gaz rosyjski, to trzeba się poważnie zastanowić jaki jest w tym interes Polaka. Wychodzi na to, że żaden, bo każdy Polak dokłada do droższego paliwa. A więc każdy Polak dopłaca swoje pieniądze za wrogą postawę wobec Rosji - powiedział polityk PO.

– Wymyśliliśmy sobie, że wspierając Ukrainę będziemy mieli bufor bezpieczeństwa w stosunku do Rosji. Moim zdaniem tak nie jest, dlatego że Ukraina jest teraz rozchwianym państwem z ogromem problemów, z których prędko nie wyjdzie - ocenił Grubski.

Poniżej dalsza część artykułu

– Nie sądzę, by obecny rząd na Kremlu, z prezydentem Putinem na czele, był przeciwny Polsce. Musimy sobie uzmysłowić, że geopolityka rosyjska nie zakłada konfliktu z Polską. Mam pełen szacunek do prezydenta Rosji i jestem pod ogromnym wrażeniem tego człowieka - chwalił senator.

Za swoje wypowiedzi polityk został zawieszony w prawach członka partii. – To poglądy skrajnie niezgodne z polityką rządów Platformy. To skandaliczna sytuacja. Władze klubu senatorskiego wyciągnęły właśnie konsekwencje wobec Grubskiego. Jest zawieszony – powiedział "Faktowi" Tomasz Siemoniak.