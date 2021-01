Michael Biegler: Moje serce biało-czerwone

Wie pan już, co stało się pięć lat temu podczas meczu Polska–Chorwacja, kiedy przegraliśmy 23:37 i nie awansowaliśmy do półfinału mistrzostw Europy?

Trudno to wytłumaczyć. Myślę, że kolejnego dnia też byśmy z Chorwatami przegrali, ale nie tak wysoko. Naprawdę nie miałem do zawodników pretensji o wynik, przede wszystkim nie powinniśmy wcześniej ulec Norwegom, od tego wszystko się zaczęło. Graliśmy świetny turniej. Pokonaliśmy Serbów, Macedończyków, pierwszy raz od 22 lat Francuzów. Szum był tak duży, że zawodnikom trudno było utrzymać koncentrację.

Nie chciałem czekać nawet minuty. Czułem się odpowiedzialny i wiedziałem, że muszę wszystkich przeprosić. To były przecież świetnie zorganizowane, fantastyczne mistrzostwa.

Kibice i dziennikarze krytykowali pana za to, że Polacy skupiają się tylko na obronie i nie mają pomysłu na atak. Słusznie?

Zaczynając pracę, wiedziałem, że defensywa to element, nad którym musimy mocno pracować. Bez niej nie da się zdobywać medali, a przecież tego chciała polska federacja. Chodziło jednak nie tylko o samą obronę, ale także powrót po ataku. Widziałem, jak gra się w polskiej lidze. Tam nikogo nie interesują powroty, nie było tego w waszej kulturze gry. Ważne było to, żeby iść do przodu, zdobywać bramki. Nie uważam, że kierunek naszej pracy z reprezentacją był zły. Bez niej nie byłoby medalu mistrzostw świata w Katarze. Trzeba też pamiętać, że mieliśmy podczas mojej kadencji sporo problemów z kontuzjami, a często dużym problemem była obsada prawego rozegrania.