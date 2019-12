Liga Mistrzów: Przedsmak piłkarskiej Superligi

Nie ma żadnego klubu ze Wschodu, nie ma z Portugalii, zabrakło też rewelacyjnego Ajaksu, który wiosną w drodze do półfinału eliminował faworytów. UEFA walczy z pomysłem bogatych, dążących do utworzenia elitarnej i zamkniętej Superligi. Ale Superliga w tym sezonie stworzyła się sama.

Rozstrzygnięcia w grupach to paliwo dla tych, którzy narzekają, że Liga Mistrzów coraz bardziej kisi się we własnym sosie. Oprócz sponsorowanego przez Red Bulla klubu z Lipska i debiutującej w LM Atalanty wszyscy w fazie pucharowej już grali.

Powiewem świeżości może być powrót na salony Chelsea i Valencii, które w ubiegłym sezonie radziły sobie tak świetnie w Lidze Europy. Największym zaskoczeniem jest jednak obecność w tym gronie Atalanty. Nie ze względu na fakt, że to debiutant, tylko z powodu okoliczności, w jakich awansowała.

Rozgrywki zaczęła od trzech porażek: z Dinamem Zagrzeb (0:4), Szachtarem (1:2) i Manchesterem City (1:5). Ale potem urwała punkt mistrzom Anglii (1:1), rozprawiła się także z Dinamem (2:0) oraz Szachtarem (3:0). I napisała historię. Nigdy wcześniej do fazy pucharowej nie dostał się zespół, który do rundy rewanżowej przystępował z zerowym dorobkiem.

Atalanta podbiła serca kibiców odważną, ofensywną grą, za którą odpowiada kolumbijsko-słoweńskie trio: Duvan Zapata – Josip Ilicić – Luis Muriel. W tym sezonie strzelili 22 z 45 goli. To dzięki nim Atalanta jest najskuteczniejszą drużyną Serie A (37 trafień w 15 meczach). Ale w Champions League klub słynący z wyszukiwania i wychowywania talentów, a później sprzedawania ich z dużym zyskiem, jest jak na razie bardziej powściągliwy. W sześciu spotkaniach zdobył mniej bramek (8) niż sam Robert Lewandowski (10).

– Ustaliliśmy z trenerem, że odpoczynek mi się przyda. Szczególnie że w Bundeslidze czekają nas trzy ważne mecze co trzy dni. Bez sensu było się napinać. To nie jest jakiś wielki rekord. Gdybym wystąpił, nie zbawiłoby to ani mnie, ani zespołu – opowiadał Lewandowski przed kamerami Polsatu Sport po zwycięstwie nad Tottenhamem (3:1). Bayern przypieczętował nim wygraną w swojej grupie.