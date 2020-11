Oszczędność ukarana. Legia wygrała z Lechem

Mimo to legioniści od początku zagrali ofensywnie, szybko jednak stracili wiarę, że mogą osiągnąć sukces. Lech spokojnie kontrolował przebieg wydarzeń, nie dopuszczał gospodarzy pod swoją bramkę i kontrował, nie napotykając na przeszkody. Lechici z łatwością przedostawali się pod pole karne Legii.

Pechowe kopnięcie

W 20. minucie Mikael Ishak jeszcze zepsuł świetne podanie od Tiby i z bliskiej odległości nie trafił w bramkę, ale dziewięć minut później Legię opuściło szczęście. Piłkę podawaną przez Filipa Mladenovicia głową odbił Alan Czerwiński. Trafiła do Daniego Ramíreza, który wyprzedził Artura Jędrzejczyka, dobiegł prawą stroną prawie do linii końcowej i dośrodkował wzdłuż bramki. Kiedy wydawało się, że Legii nie stanie się nic złego, naciskany Josip Juranović kopnął piłkę tak nieszczęśliwie, że wpadła przy słupku do bramki.