Legia może zrobić duży krok w stronę Europy

Nowe rozgrywki UEFA to spadochron dla tych, którzy nie zdołają się przebić ani do Ligi Mistrzów, ani do Ligi Europy. Jeśli Legia pokona Florę, a w kolejnej rundzie przegra z Dinamem Zagrzeb lub Omonią Nikozja, spadnie do Ligi Europy. A dokładnie do ostatniej rundy kwalifikacji. Jeśli i tam nie osiągnie sukcesu, znajdzie się automatycznie w fazie grupowej Ligi Konferencji.