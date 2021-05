Finał w Polsce dla wybranych

Tak było w 2015 roku, kiedy po raz pierwszy gościliśmy finalistów Ligi Europy. Do Warszawy przyjechały Sevilla i ukraińskie Dnipro. I choć w hiszpańskim zespole grał Grzegorz Krychowiak (przyczynił się do zwycięstwa, zdobywając jedną z bramek), to jednak tamten mecz nie wzbudzał aż takich emocji jak tegoroczne starcie.

Aplikować o wejściówki (maksymalnie dwie w cenie od 40 do 130 euro) można przez stronę internetową UEFA do piątku. O tym, do kogo trafią bilety, zdecyduje losowanie. Standardowo część z nich zostanie przekazana do dyspozycji finalistom (po 2 tys.), resztę otrzymają lokalny komitet organizacyjny, narodowe federacje, sponsorzy i nadawcy.