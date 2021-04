Pięta Benzemy, skargi Barcelony

Madrycki dziennik „AS" pisze, że było to szalone El Clasico w środku huraganu. W drugiej połowie nad Stadionem im. Alfredo Di Stefano rozpętała się potężna burza, ściana deszczu utrudniała widoczność i grę.

Sędzia miał problemy ze sprzętem, Leo Messi trząsł się z zimna i zmieniał przemoczoną koszulkę, Barcelona domagała się rzutu karnego, a Gerard Pique kłócił z arbitrem, że doliczył tylko cztery minuty. „Czekasz, żeby się poskarżyć, co?" – zagadnął kontuzjowanego obrońcę Katalończyków po meczu Luka Modrić.

Denerwował się Pique, denerwował także trener Ronald Koeman. – Nie wiem, po co w Hiszpanii jest VAR. Wszyscy widzieli, że należał nam się karny – odnosił się do sytuacji z końcówki meczu, gdy Ferland Mendy chwycił za ramię Martina Braithwaite'a, a napastnik Barcy się przewrócił. Środowisko sędziowskie jest w tej sprawie podzielone. Kontakt rzeczywiście był, ale przeważają głosy, że szarpnięcie było zbyt delikatne, by dyktować jedenastkę.