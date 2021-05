Marcin Brosz nie jest już trenerem Górnika

Brosz prowadził Górnika od 2016 roku. Z zespołem z Zabrza awansował do Ekstraklasy, a w debiutanckim sezonie w najwyższej klasie rozgrywkowej zajął czwarte miejsce co dało klubowi pierwszy od 24 lat awans do europejskich pucharów - przypomina Onet.

"Trenerze! Dziękujemy za pracę w klubie! Dziękujemy za budowanie drużyny, za wielkie emocje, które nam trener ze swoją drużyną dostarczył! Na zawsze zapisał się Pan na kartach historii zabrzańskiego Górnika!" - pisze Górnik Zabrze informując o rozstaniu się z trenerem.