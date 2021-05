Premier League: Chelsea wygrywa i wskakuje na podium

Chelsea zrewanżowała się tym samym "Lisom" za porażkę w finale Pucharu Ligi - 15 maja Leicester wygrał z Chelsea 1:0 - przypomina Onet.

We wtorkowym meczu Chelsea od początku ruszyła do ataku. Aktywny był Timo Werner, który w 22. minucie trafił nawet do bramki, ale sędzia nie uznał gola dopatrując się spalonego.

Werner trafił też do siatki w 35. minucie - ale sędzia znów nie uznał gola, ponieważ po analizie VAR stwierdził, że doszło do zagrania ręką.